Spolu s koronou by sme mali zastaviť aj rozmach dezinformácii

Osvetová kampaň nebude a vláda svojimi chaotickými krokmi skôr pomáha šíreniu dezinformácii. Z dlhodobého hľadiska je táto hrozba taktiež veľmi vážna a nevyriešime ju ani lockdownom.

Pred pár dňami som vyzval pani ministerku kultúry, aby spustila rozsiahlu osvetovú kampaň minimálne vo verejnoprávnej televízii o význame a prínosu celoplošného testovania, aby ľudia dostali včas dostatok informácii o dôležitosti zúčastniť sa tejto akcie. Smeroval som ju pani ministerke kvôli tomu, lebo neistotu, ktorú vytvárajú jej kolegovia s chaotickou komunikáciou nedosiahnu nič iné len to, že v ľuďoch rastie nedôvera a hnev, čo je úrodnou pôdou pre dezinformačné aktivity - sociálne bubliny na internete sú plné najdivokejších hoaxov a klamstiev. Keďže kampaň už očividne nebude, čo mi vyslovene chýba, musíme počítať s tým, že Slovensko klesne ešte hlbšie do sveta dezinformácii, čo je obrovská hrozba pre celú spoločnosť a pre našu budúcnosť.

Viem, že táto téma nie je najhorúcejšou témou dňa, veď aj premiér poslal do prvej línie ministra obrany a zdravotníctva, ale to neznamená, že úlohy spojené s celoplošným testovaním nemajú presah do ďalších rezortov. V boji s dezinformáciami by malo zohrávať ministerstvo kultúry kľúčovú úlohu. Mrzí ma to, ale už ma to neprekvapuje, veď pomoc pre kultúrno-kreatívny sektor nezvládli za dlhých sedem mesiacov.. Túto šancu sme už prepásli, ale ak tento boj nechceme prehrať na plnej čiare okamžite musia rozbehnúť komunikáciu o nevyhnutnosti vakcinácie. V opačnom prípade nás samotná očkovacia látka nespasí.