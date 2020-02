Prípad neodbornosti a nekompetentnosti alebo hra s maďarskou kartou?

O známej téme Folklór - duša Slovenska zverejnil portál ma7.sk príspevok “Légy szlovák! Adunk pénzt!” (Staň sa Slovákom! Dáme ti peniaze!), ktorý som nechcel komentovať, lebo text nepovažujem za žurnalistiku. Musím však reagovať..

A to z dvoch dôvodov: 1. ľudia mi píšu, lebo sa boja podať žiadosť o dotáciu 2. v článku je citácia od hovorcu ministerky, teda od môjho kolegu na úrade. Preto považujem za svoju povinnosť, aby som uviedol veci na pravú mieru.

Čorba, súčasný hovorca ministerky Ľubici Laššákovej, kandidát na poslanca NR SR za SMER, napísal nezmysel, keď tvrdil, že v programe Podpora miestnej a regionálnej kultúry je možné žiadať o dotáciu iba “ak si takýto folklórny súbor pripraví svoje vystúpenie v štátnom jazyku”. Takto sformulovaný výrok je čistý nezmysel a znak absolútnej nekompetentnosti kolegu, lebo takáto podmienka nie je stanovená. Čo je ale horšie, že Somogyi, autor textu, nevyvráti, skôr posilní túto dezinformáciu, keď nepoukazuje na fakt, že sa to neobjaví ani vo výzve, ani v Informáciách pre žiadateľa. Pričom tejto téme sa venuje už od minulého roka a nie prvý krát zverejňuje príspevok o programe Folklór - duša Slovenska. Zároveň zámerne podvádza, keď povýši nepravdu na ďalší level, keď tento výrok preloží do maďarčiny a interpretuje ho takto: “Odpoveď ministerstva kultúry čierne na bielom: “Maďarské ľudové piesne zo Slovenska musia byť prednesené v štátnom jazyku za účelom získania dotácie””. Navyše zneužíva aj svojich respondentov, odborníkov, ktorých osloví, a ktorí právom reagujú rozhorčene na toto blúznenie. Pochopiteľné – nie sú si vedomí toho, že boli oklamaní.

Krásny mix politickej propagandy a dezinformácií. A najhoršie na tom je, že táto situácia obidvom stranám perfektne vyhovuje – hra na nacionalistických strunách v kampani je klasika. Stará dobrá maďarská karta… Funguje na obidve strany. A ak by to nebol úmyselný krok, tak je to zase ďalší prípad absolútnej neodbornosti a nekompetentnosti na obidvoch stranách. Neviem, čo je väčšie sklamanie… Isté však je, že nesmieme dovoliť, aby Laššákovej Čorba a Somogyi z Magyar7, úmyselne či neúmyselne, vytiahli maďarskú kartu.

Tak teda poďme teda na fakty a vysvetlime si situáciu.

Fakty

V Informáciách pre žiadateľa je uvedené:

“Program nepodporuje kultúrny život miest a obcí realizovaný ako dlhodobý súbor aktivít, stretnutia rodákov miest a obcí, športové podujatia (vrátane športového tanca), podujatia spadajúce do oblasti školstva, médií a audiovízie, celoročnú činnosť žiadateľa, podujatia z oblasti kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín, ani aktivity, ktoré sú hlavnou náplňou múzeí, galérií a knižníc a nemajú priamy súvis s vecným zameraním programu.”

Táto podmienka však neznamená to, čo tvrdí Čorba a už vôbec nie to, ako dezinterpretuje Somogyi. V minulom roku bol folklór podporený cez FPU a podobná podmienka bola daná aj vtedy. Medzi úspešnými žiadateľmi, prijímateľmi dotácie však boli známe osobnosti a skupiny ľudového umenia, ktoré sa venujú prioritne maďarskej ľudovej kultúre (napr.: folklórne súbory Ilosvai, Borostyán, Csallóközi, atď). A aj keď nie som zástanca kvantifikácie podpory v rámci konkrétneho dotačného programu podľa národnosti žiadateľa, minimálne vyplatená suma pre jednoznačne identifikovateľných príjemcov z radov maďarskej národnostnej menšiny bola vo výške 80 tisíc eur (z celkového 1,5 milióna).

Z toho všetkého vyplýva, že do dotačného programu môže podať žiadosť do 12.2.2020 každý, bez ohľadu na to, či je Slovák, Maďar, Róm, Rusín, Nemec, Žid. To je jedno. Každý. Na strane druhej je otázne, či by to mali urobiť. Poviem prečo.

(Podotýkam, že folkloristi z radov maďarskej národnostnej menšiny majú zvlášť program pre svoje “národnostné” projekty vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, kde pre celú maďarskú menšinu na kultúrne a umelecké aktivity sú zákonom garantované vyše 4 milióny eur.)

Je to duša Slovenska?

Snahu ministerky, aby v rámci podpory miestnej a regionálnej kultúry podporilo ministerstvo zvlášť folklór, vnímam veľmi negatívne. Nie je na to ani jeden jediný odborný dôvod, prečo by sme to mali takto urobiť. Teraz nebudem rozpisovať prečo, keďže som o tom už napísal článok, hovoril v relácii, písali o tom odborníci, dávali rozhovory atď... Stačí len povedať, že vytvára nerovnováhu v sektore, plus na podporu tohto smeru kultúry máme nezávislé, verejnoprávne podporné fondy, ktoré fungujú výborne, takže aj duplicitu... Tak prečo? Je to jednoduché. Lebo vo folklóre vidia politici ľahký nástroj propagandy (nielen na Slovensku), ale to funguje iba vtedy, ak dokážu nasmerovať “pomoc” želaným adresátom. Tak preto folklór a preto priamo z ministerstva kultúry, kde v konečnom dôsledku rozhoduje o všetkom štatutár, minister. A práve preto som o tomto programe nikde nehovoril, nepropagoval ho a ani som nepodpísal návrh členov do komisie, lebo celý tento prípad nemôže symbolizovať dušu Slovenska. V mojom svete, na mojom Slovensku, určite nie.

A to je dôvod prečo by si mal každý zvážiť, či sa zapojí do tejto hry. Či už ako člen komisie, alebo ako žiadateľ o dotáciu.